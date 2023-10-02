02.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

В Україні вдалося частково або повністю відновити понад 800 об’єктів медзакладів

Понад півтора ріку російська армія продовжує обстрілювати мирні міста та нищити інфраструктуру країни, зокрема й медичну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Попри це, в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, які були пошкоджені ворогом. Так, за понад 19 місяців війни у різних регіонах України вже було відновлено повністю або частково 820 об’єктів медзакладів.

З них 410 об’єктів відновлено повністю та ще 410 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Попри системні атаки на медичну систему та постійні ворожі обстріли і бомбардування процес відновлення медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави. Адже наша спільна мета – аби попри наслідки, спричинені війною, українські пацієнти мали доступ до якісної та необхідної медичної допомоги.

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Тому Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працюють над відновленням української медичної інфраструктури, щоб наші лікарні могли функціонувати та надавати медичну допомогу.

Нагадаємо, що за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1439 об’єктів медзакладів та ще 190 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації та пріоритетних груп населення.