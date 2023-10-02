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02.10.2023  18:43   Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка акварельних пейзажів міста (фото)

У бібліотеці для дорослих № 11 Холодногірського району відкрилась виставка акварельних пейзажів Харкова.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На виставці представлено 19 робіт харківської художниці Тетяни Кармазіної, на яких зображені різноманітні мальовничі куточки Харкова.
 
Виставка проходить з 1 по 31 жовтня за адресою вул. Полтавський Шлях, 118.
 
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вихідні - вівторок, неділя.
 

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Тэги:  харків, виставка
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