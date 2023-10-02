02.10.2023 18:43 Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка акварельних пейзажів міста (фото)

У бібліотеці для дорослих № 11 Холодногірського району відкрилась виставка акварельних пейзажів Харкова.



Фото: Василь Голосний / Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



На виставці представлено 19 робіт харківської художниці Тетяни Кармазіної, на яких зображені різноманітні мальовничі куточки Харкова.

Виставка проходить з 1 по 31 жовтня за адресою вул. Полтавський Шлях, 118.

Час роботи: з 10.00 до 18.00, вихідні - вівторок, неділя.

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