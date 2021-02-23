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23.02.2021  15:49   

Хоккей. Харьковчане привезли золото из Беларуси

Юные харьковские хоккеисты победили на турнире.

В белорусском городе Бобруйск состоялся международный хоккейный турнир, в котором принимали участие юношеские команды 2009-го года рождения. За победу боролась и харьковская команда СДЮСШОР.
 
По итогам соревнований, харьковчане одержали 4 победы (над "North Star" (Витебск) 7:1; "Авиатор" (Барановичи) 3:2; СДЮСШОР им. Р. Салея (Минск) 4:1; ДЮСШ "Бобруйск-Арена" (Бобруйск) 9:0) и один матч с брянской командой "Легион 32" сыграли вничью 6:6.
 
В итоге, не потерпев ни одного поражения, харьковская СДЮСШОР-2009 стала победителем турнира.
 
Сразу двое ребят из состава нашей команды получили призы лучших игроков. Лучшим вратарем стал Федор Колповский, а нападающим - Егор Николаевич.
Тэги:  хоккей, чемпионы, харьков
 
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