Харьков примет участников Конгресса Украинской ассоциации футбола

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 22 февраля.
XXIV Конгресс УАФ состоится 24 мая.
Рассмотрев обращение Харьковской областной ассоциации футбола с соответствующим предложением, Исполком УАФ решил провести очередной Конгресс УАФ в Харькове.
Напомним, что прошлогодний конгресс состоялся во Львове на стадионе «Арена-Львов».
Также в ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча «Украина -Бахрейн».
Матч пройдет в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы - 2020. С Бахрейном Украина встретится на игровом поле впервые.
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В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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