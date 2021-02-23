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23.02.2021  13:12   

Харьков примет участников Конгресса Украинской ассоциации футбола

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 22 февраля.

XXIV Конгресс УАФ состоится 24 мая.

Рассмотрев обращение Харьковской областной ассоциации футбола с соответствующим предложением, Исполком УАФ решил провести очередной Конгресс УАФ в Харькове.

Напомним, что прошлогодний конгресс состоялся во Львове на стадионе «Арена-Львов».

Также в ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча «Украина -Бахрейн».

Матч пройдет в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы - 2020. С Бахрейном Украина встретится на игровом поле впервые.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  футбол, харьков
 
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