Харьков примет участников Конгресса Украинской ассоциации футбола

23.02.2021 13:12

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 22 февраля.

XXIV Конгресс УАФ состоится 24 мая.

Рассмотрев обращение Харьковской областной ассоциации футбола с соответствующим предложением, Исполком УАФ решил провести очередной Конгресс УАФ в Харькове.

Напомним, что прошлогодний конгресс состоялся во Львове на стадионе «Арена-Львов».

Также в ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча «Украина -Бахрейн».

Матч пройдет в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы - 2020. С Бахрейном Украина встретится на игровом поле впервые.