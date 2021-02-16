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16.02.2021  18:49   

Футбол. Дарья Апанащенко третий раз стала лучшим игроком Украины

Церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020" состоялась в Киеве 15 февраля 2021 года в онлайн-формате.

 
Дарья Апанащенко - лидер национальной женской сборной Украины по футболу и команды "Жилстрой-1".
 
Для нее этот "Золотой мяч" уже третий. Апанащенко обошла своих конкуренток - представительниц харьковского клуба "Жилстрой-2" Яну Калинину и Надежду Кунину.
 
Во время церемонии жюри определило победителей в 15 номинациях. Также состоялось вручение специальных наград за особый вклад в развитие футбола в Украине.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, апанашенко, харьков, лучшая футболистка
 
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