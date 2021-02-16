16.02.2021 18:49

Футбол. Дарья Апанащенко третий раз стала лучшим игроком Украины

Церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020" состоялась в Киеве 15 февраля 2021 года в онлайн-формате.

Дарья Апанащенко - лидер национальной женской сборной Украины по футболу и команды "Жилстрой-1".

Для нее этот "Золотой мяч" уже третий. Апанащенко обошла своих конкуренток - представительниц харьковского клуба "Жилстрой-2" Яну Калинину и Надежду Кунину.

Во время церемонии жюри определило победителей в 15 номинациях. Также состоялось вручение специальных наград за особый вклад в развитие футбола в Украине.