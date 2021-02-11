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11.02.2021  16:49   

Футбол. У "Металла" появился новый бомбардир

Харьковский клуб арендовал 21-летнего опорного полузащитника молодежной команды черниговского ФК Андрея Слотюка.

Воспитанник харьковского училища физкультуры №1 в текущем сезоне провел за дубль "Десны" 12 матчей и забил 3 мяча (третий бомбардир команды).
 
Напомним, накануне "Металл" подписал контракты с полузащитником Евгением Подлепенцом, нападающим Игорем Сикорским и защитником Владимиром Шопиным.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металл, харьков, спорт, новый игрок
 
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