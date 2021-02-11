11.02.2021 15:48

Бадминтонн. В Харькове состоится турнир для влюбленных

Соревнования для любителей состоятся 14 февраля.

Харьковский бадминтонный спортивный клуб приглашает всех желающих горожан принять участие в турнире. Можно поиграть в микстах в категориях А, В и С. Начало в 10:00. Заявку на участие можно оставить на сайте Клуба и на его страничках в социальных сетях.

Первые же в этом году соревнования для профессионалов состоятся уже на следующей неделе. 18-19 февраля сборная ХБСК примет участие в Кубке Украины.