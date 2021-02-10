10.02.2021 15:11

Баскетбол. Харьковский клуб выступит на групповом турнире в Киеве

"Харьковские Соколы" сыграют в киевском бабле Суперлиги командой Первой лиги.

"Харьковские Соколы" сыграют в киевском бабле (групповой тур для нескольких команд) третьего круга регулярного чемпионата Суперлиги командой Первой лиги. Такое решение руководство клуба принял из-за а серьезных кадровых потерь, травм и болезней.

В Киев не поедут тренер "Соколов" Ренатас Курилионокас и форвард Брэндон Боггз - у них коронавирус. Главным на тренерской скамье будет Александр Ищенко. Молодежный состав команды усилит Антон Мусиенко.

Не смогут играть в Киеве Александр Тарасенко (разрыв крестообразной связки колена), Джервон Пресли (надрыв четырехглавой мышцы бедра), Игорь Чумаков (надрыв икроножной мышцы), Игорь Бояркин (травма поясницы), Владимир Шевченко (травма колена) Александр Луна (травма колено), Илья Немца (ОРВИ), Олег Манойленко (ОРВИ).

«Хочу сразу попросить прощения у наших болельщиков и соперников и попытаться понять наше решение, которое далось нам очень нелегко. Сейчас здоровых баскетболистов в команде практически нет. Рисковать еще двумя-тремя игроками, которые могут сыграть, так сказать на уколах, а затем вылететь на три месяца - это неуважение к их карьерам. Мы уверены, что это единственный верный путь в сложившейся ситуации. Мы надеемся, что две недели, которые у нас есть на подготовку к баблу в Черкассах, мы сможем использовать на восстановление наших ребят и везвращение в борьбу за плей-офф », - отметил президент БК Сергей Чебышев.

В Киеве 10-12 февраля "Харьковские Соколы" должны сыграть против "Тернополя", "Строителя" и "Киев-Баскета".