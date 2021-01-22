Главная Новости Спорт Футбол. У "Металлиста 1925" появился новый форвард
22.01.2021  15:19   

Футбол. У "Металлиста 1925" появился новый форвард

После контрольного матча с краматорским "Авангардом" контракт с харьковским ФК подписал нападающий Виталий Пономарь.

Имя Пономарь сделал себе в "Александрии", с которой сначала выиграл Первую лигу, а впоследствии был на ведущих ролях и в УПЛ. Наиболее успешным для Виталия был сезон 2018/2019 гг., в котором он вместе со своей командой стал бронзовым призером Премьер-Лиги. В общем, в Высшей лиге и Кубке Украины Пономарь провел более ста матчей.
 
Пономарь Виталий Вадимович
Позиция - нападающий.
Дата рождения - 31 мая 1990.
Рост - 185 см. Вес - 82 кг.
 
Виталий Пономарь родился в Купянске Харьковской области. Футболом начал заниматься в местной "Мечте" (тренер - Юрий Гречанников). В Чемпионате ДЮФЛУ за "Мечту" и СДЮШОР "Черкассы" провел 81 матч, в которых отметился 37-ю голами.
 
На профессиональном уровне играл за луганский "Коммунальщик", донецкий "Шахтер-3", ФК "Полтава", свердловский "Шахтер", головковский "УкрАгроКом", ФК "Александрия" и луцкую "Волынь". Последним клубом Виталия был грузинский "Торпедо" из Кутаиси, за который в прошлом году он провел десять матчей и забил два мяча.
 
Основная позиция - центральный нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под 7-м номером.
 
Напомним, ранее "Металлист 1925" подписал контракты с Юрием Батюшиным, Артуром Западней и Олегом Голодюком.
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 Спорт Футбол. Победный спарринг-матч харьковчан (ВИДЕО) 18.01 Спорт Футбол. У Металлиста 1925 - звездное пополнение игроков (ВИДЕО) 13.01 Спорт ВИДЕО. Футбол: Металлист 1925 вернулся к тренировкам
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 