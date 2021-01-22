22.01.2021 15:19

Футбол. У "Металлиста 1925" появился новый форвард

После контрольного матча с краматорским "Авангардом" контракт с харьковским ФК подписал нападающий Виталий Пономарь.

Имя Пономарь сделал себе в "Александрии", с которой сначала выиграл Первую лигу, а впоследствии был на ведущих ролях и в УПЛ. Наиболее успешным для Виталия был сезон 2018/2019 гг., в котором он вместе со своей командой стал бронзовым призером Премьер-Лиги. В общем, в Высшей лиге и Кубке Украины Пономарь провел более ста матчей.

Пономарь Виталий Вадимович

Позиция - нападающий.

Дата рождения - 31 мая 1990.

Рост - 185 см. Вес - 82 кг.

Виталий Пономарь родился в Купянске Харьковской области. Футболом начал заниматься в местной "Мечте" (тренер - Юрий Гречанников). В Чемпионате ДЮФЛУ за "Мечту" и СДЮШОР "Черкассы" провел 81 матч, в которых отметился 37-ю голами.

На профессиональном уровне играл за луганский "Коммунальщик", донецкий "Шахтер-3", ФК "Полтава", свердловский "Шахтер", головковский "УкрАгроКом", ФК "Александрия" и луцкую "Волынь". Последним клубом Виталия был грузинский "Торпедо" из Кутаиси, за который в прошлом году он провел десять матчей и забил два мяча.

Основная позиция - центральный нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под 7-м номером.

Напомним, ранее "Металлист 1925" подписал контракты с Юрием Батюшиным, Артуром Западней и Олегом Голодюком.