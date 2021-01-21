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21.01.2021  14:41   

Футбол. Победный спарринг-матч харьковчан (ВИДЕО)

«Металлист 1925» выиграл первый поединок нового сезона.

Футболисты харьковского «Металлиста-1925», которые сейчас находятся на учебно-тренировочном сборе в Высоком, провели свой первый контрольный матч. Соперниками подопечных Валерия Кривенцова стал «Авангард» из Краматорска.
 
Игра проходила на искусственном покрытии при температуре -13 градусов в четыре тайма по 30 минут. Ее итог 3:2 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Виталий Кольцов (с пенальти), Артем Холод и Антон Савин.
 
В составе харьковчан впервые выступали двое новичков клуба Артур Западня и Олег Голодюк, а также еще три футболиста, находящиеся на просмотре.
 
 
 
Источник:   Сайт Металлиста 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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