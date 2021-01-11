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11.01.2021  14:49   

Хоккей. Юные харьковчане выиграли Рождественский турнир

В соревнованиях участвовали 5 команд 2007 года рождения и младше из Днепра, Киева, Дружковки и Харькова.

В Харькове на катке детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва прошел хоккейный Рождественский турнир. 
 
Соперники сыграли друг с другом по одному матчу. По итогам турнира чемпионами стали хоккеисты харьковской СДЮСШОР-1. Они выиграли все четыре матча. На втором месте «Днепр» из одноименного города, на третьем киевский «Сокол».
 
Результаты матчей: 
 
«Днепр» (Днепр) - СДЮСШОР-1 (Харьков) 2:3.
 
«Донбасс» (Дружковка) - СДЮСШОР-2 (Харьков) 4:1.
 
«Сокол» (Киев) - «Днепр» (Днепр) 0:1.
 
СДЮСШОР-1 (Харьков) - «Донбасс» (Дружковка) 2:0.
 
СДЮСШОР-2 (Харьков) - «Сокол» (Киев) 2:8.
 
«Сокол» (Киев) - «Донбасс» (Дружковка) 2:0.
 
«Днепр» (Днепр) - СДЮСШОР-2 (Харьков) 10:0.
 
«Донбасс» (Дружковка) - «Днепр» (Днепр) 2:1 (по буллитам).
 
СДЮСШОР-1 (Харьков) - СДЮСШОР-2 (Харьков) 4:1.
 
Итоговая турнирная таблица:
 
1. СДЮСШОР-1 - 12 очков.
 
2. «Днепр» - 7 очков.
 
3. «Сокол» - 6 очков.
 
4. «Донбасс» - 5 очков.
 
5. СДЮСШОР-2 - 0 очков.
 
Лучшие игроки турнира:
 
Вратарь - Назар Кононенко (СДЮСШОР-1).
 
Защитник - Максим Панченко («Донбасс»).
 
Нападающий - Николай Игнатенко («Сокол»).
 
Бомбардир - Максим Жовтяк («Днепр»).
 
Приз зрительских симпатий - Захар Авдеенко((СДЮСШОР-2).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  хоккей, победители, харьков
 
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