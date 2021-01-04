04.01.2021 16:49

Бадминтон. Харьковчане собрали урожай медалей

Турнир Wave Kumpoo Kids Cup 2020 проходил в Первой столице.

Wave Kumpoo Kids Cup 2020 - детский всеукраинский турнир по бадминтону, который с 26 по 29 декабря проходил в Харькове.

Представители Харьковского бадминтонного спортивного клуба завоевали 7 медалей: 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

В одиночном разряде среди девочек весь пъедестал заняли харьковчанки: на первом месте Раия Альмалальха, на втором - София Белобровчук, на третьем - Юлия Фомина.

В парном разряде на счету хозяек турнира "золото" (Раия Альмалальха / София Белобровчук) и "серебро" (Мария Александрова / Юлия Фомина).

Ребята завоевали 2 медали: "бронза" в одиночном разряде у Льва Антамонова.

Он же вместе с Иваном Джусом поднялся на второе место пьедестала почета в парном разряде.