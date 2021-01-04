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04.01.2021  16:49   

Бадминтон. Харьковчане собрали урожай медалей

Турнир Wave Kumpoo Kids Cup 2020 проходил в Первой столице.

Wave Kumpoo Kids Cup 2020 - детский всеукраинский турнир по бадминтону, который с 26 по 29 декабря проходил в Харькове.
 
Представители Харьковского бадминтонного спортивного клуба завоевали 7 медалей: 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".
 
В одиночном разряде среди девочек весь пъедестал заняли харьковчанки: на первом месте Раия Альмалальха, на втором - София Белобровчук, на третьем - Юлия Фомина.
 
В парном разряде на счету хозяек турнира "золото" (Раия Альмалальха / София Белобровчук) и "серебро" (Мария Александрова / Юлия Фомина).
 
Ребята завоевали 2 медали: "бронза" в одиночном разряде у Льва Антамонова.
 
Он же вместе с Иваном Джусом поднялся на второе место пьедестала почета в парном разряде.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, турнир, харьков
 
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