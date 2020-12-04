Главная Новости Спорт В Харькове состоялся фестиваль конного спорта (Харьков спортивный)
04.12.2020  19:36   

В Харькове состоялся фестиваль конного спорта (Харьков спортивный)

Мероприятие было организовано федерацией конного спорта Харьковской области при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.


//sportevents.kharkiv.ua
"В этом году в Харькове начали возрождение еще одного олимпийского вида спорта. Мы понимаем, что перед нами стоит амбициозная задача, поэтому в следующем году мы планируем разработать программу, подключив к сотрудничеству городские школы, и внедрить уроки по конному спорту во внешкольное образование. Это поможет выявить перспективных юных дарований, которых можно было бы воспитать для представления нашей страны на международном уровне", - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
 
В рамках фестиваля был подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и федерацией конного спорта Харьковской области.
 
В рамках фестиваля прошли детские показательные выступления по конкуру и выездке. Для зрителей прошел урок вольтижировки. Свое мастерство показали спортсмены-конкуристы.
 
Все участники фестиваля получили дипломы и подарки, а призеров наградили медалями.
 
"Это значимое событие для федерации и всех неравнодушных к конному спорту. Его развитие на сегодняшний день во многих вопросах зависит от налаживания государственно-частного партнерства между конными клубами и властью. Такое сотрудничество поможет популяризировать конный спорт среди харьковчан и сделать его нормой их повседневной жизни", - отметил председатель федерации конного спорта Харьковской области Николай Безуглый.
 
Фестиваль прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  конный спорт, фестиваль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Спорт В Харькове проведут фестиваль конного спорта (ХГС) 11.09 Спорт Сборная Украины осталась без лошадей после побега Онищенко 04.09 Общество Итоги дня в Харькове: вывоз меланжа, открытие нового медцентра и конфликт вокруг доски Шевелеву
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 