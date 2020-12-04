04.12.2020 19:36

В Харькове состоялся фестиваль конного спорта (Харьков спортивный)

Мероприятие было организовано федерацией конного спорта Харьковской области при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.



//sportevents.kharkiv.ua

"В этом году в Харькове начали возрождение еще одного олимпийского вида спорта. Мы понимаем, что перед нами стоит амбициозная задача, поэтому в следующем году мы планируем разработать программу, подключив к сотрудничеству городские школы, и внедрить уроки по конному спорту во внешкольное образование. Это поможет выявить перспективных юных дарований, которых можно было бы воспитать для представления нашей страны на международном уровне", - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

В рамках фестиваля был подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и федерацией конного спорта Харьковской области.

В рамках фестиваля прошли детские показательные выступления по конкуру и выездке. Для зрителей прошел урок вольтижировки. Свое мастерство показали спортсмены-конкуристы.

Все участники фестиваля получили дипломы и подарки, а призеров наградили медалями.

"Это значимое событие для федерации и всех неравнодушных к конному спорту. Его развитие на сегодняшний день во многих вопросах зависит от налаживания государственно-частного партнерства между конными клубами и властью. Такое сотрудничество поможет популяризировать конный спорт среди харьковчан и сделать его нормой их повседневной жизни", - отметил председатель федерации конного спорта Харьковской области Николай Безуглый.

Фестиваль прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.