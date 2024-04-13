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13.04.2024  23:31   

Музичний фестиваль Kharkiv Music Fest відкрився у Харкові (фото)

У Харкові відбувся концерт-відкриття KharkivMusicFest-2024.

Харків, концерт
Фото: РЕДПОСТ

У концерті взяли участь Національний ансамбль солістів "Київська камерата", диригент Рок Фаргас, та солісти: Богдана Півненко (скрипка), Дмитро Таванець (фортепіано), Дмитро Кузьмін (флейта).
 

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Тэги:  харків, концерт, фестиваль, kharkivmusicfest
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