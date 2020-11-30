30.11.2020 10:35

ФОТО, ВИДЕО: Болид Формулы-1 разорвало на части во время гонки на Гран-при Бахрейна

Современные технологии позволяют гонщикам выживать в авариях, которые ещё в прошлом десятилетии обернулись бы серьёзными травмами или даже гибелью.



Formula 1

Гран-при Бахрейна Формулы-1, который прошёл 29 ноября, войдёт в историю как гонка, на которой случилась одна из самых страшных аварий в современной истории чемпионата мира. Болид одной из команд после аварии разорвало пополам и он вспыхнул.

Инцидент произошёл сразу после старта — пелотон успел пройти пару поворотов, прежде чем в плотной борьбе Ромен Грожан допустил ошибку. Пытаясь увернуться от соперников, французский пилот команды Haas F1 Team резко принял вправо и, зацепив переднее левое колесо машины российского гонщика Scuderia AlphaTauri Honda Даниила Квята, врезался в отбойник.

Удар о металлическое ограждение оказался такой силы, что болид Haas VF-20 разорвало пополам — задняя часть с двигателем осталась со стороны трассы, тогда как кокпит с гонщиком пробил металл и оказался по другую сторону ограждения. В момент столкновения и разрушения машины оказались разорваны топливные баки и около 100 кг гоночного бензина мгновенно воспламенились.

Ромен Грожан провёд в пламени около 30 секунд, прежде чем смог самостоятельно покинуть вспыхнувший болид. Первую помощь на месте аварии гонщику оказали водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве и доктор Ян Робертс, которые всегда первый круг после старта проезжают за пелотоном.

В ужасающей аварии пилот Haas F1 Team не пострадал — он получил лишь лёкие ожоги лодыжек и кистей рук в тех местах, где есть стык между гоночным комбинезоном и ботинками и перчатками. С места инцидента француза эвакуировали на машине «скорой помощи», а затем на вертолёте доставили в военный госпиталь Бахрейна, где спортсмен провёл ночь под наблюдением врачей.