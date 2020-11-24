Футбол. Харьковчанки выйдут на поле против чемпионок Казахстана (Харьков спортивный)

Первостоличные спортсменки узнали соперниц в 1/16 женской Лиги чемпионов.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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