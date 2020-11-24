Футбол. Харьковчанки выйдут на поле против чемпионок Казахстана (Харьков спортивный)

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 ноября День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 24 ноября (РЕДПОСТ) Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.