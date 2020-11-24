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24.11.2020  18:54   

Футбол. Харьковчанки выйдут на поле против чемпионок Казахстана (Харьков спортивный)

Первостоличные спортсменки узнали соперниц в 1/16 женской Лиги чемпионов.


//sportevents.kharkiv.ua
В швейцарском городе Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021.
 
Футболистки харьковского клуба "Жилстрой-2" сыграют с чемпионками Казахстана, клубом "БИИК-Казыгурт".
 
Первая игра пройдет в Украине 9-го или 10-го декабря. Ответный матч - через неделю в Казахстане.
 
Напомним, что в первом отборочном раунде женской Лиги чемпионов "Жилстрой-2" дома разгромил армянский "Алашкерт" со счетом 9:0, а во втором в гостях одолел футболисток боснийского "Сараево-2000" - 0:2.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, женская лига чемпионов, харьков, жилсрой-2, 1/16 финала, биик-казыгурт
 
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