08.11.2020 13:45

Харьковские спортсменки вошли на пьедестал на чемпионате Европы (ХОГА)

Харьковские бадминтонистки стали единственными украинками, которые добыли награды от сборной Украины на чемпионате Европы.



://kharkivoda.gov.ua

Харьковчанки Полина Бугрова и Мария Столяренко заняли третье место в женской паре на чемпионате Европы по бадминтону среди юниоров. Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

"На пути к полуфиналу девушки уверенно в двух сетах победили соперниц из Португалии со счетом 21:16, 21:14, Италии - 21:19, 21:19, а также Франции 21:15, 21:9",- говорится в сообщении.

В поединке за выход в финал харьковчанки встретились с немецким дуэтом Леоной Михальски и Тук Нгуен. Победу в данном матче со счетом 22:20, 21:10 одержали немки и вышли в финал, где 7 ноября будут соревноваться за золотую медаль с россиянками. В свою очередь, Полина Бугрова и Мария Столяренко разделили третье место со спортсменками из Дании.

Бронзовые медали девушек – единственная награда, которую добыли спортсмены сборной Украины на чемпионате.

