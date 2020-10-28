28.10.2020 16:19

Футбол. Желто-синие всухую уступили Горняк-Спорту (Сайт ФК Металлист 1925)

«Металлист 1925» проиграл команде из Горишних Плавней «Горняк-Спорт» со счетом 3:0.



//metalist1925.com

26 октября 2020 года, состоялся очередной, 9 тур Чемпионата первой лиги. Счет открыл игрок Козыренко на 23 минуте игры.

После игры главный тренер Валерий Кривенцов прокомментировал, что игроки Металлиста 1925 создали три стопроцентных момента игры.

«Если бы их реализовали, игра сложилась бы тогда совсем иначе. Нас наказали, фактически первая атака хозяев — пропускаем гол, потом создали еще моменты, могли сравнять счет и выйти вперед. Затем индивидуальная ошибка во время того, как пропустили второй раз, но все равно имели моменты и могли эту игру даже не вничью сыграть. Я команде сказал, что мне понравилась их самоотдача, вера в итоговый результат, мы находимся на правильном пути», — подчеркнул тренер.