Футбол. Харьковский клуб победил краматорский Авангард (Сайт ФК Металлист 1925 )
Харьковский Металлист 1925 провел победный домашний поединок.
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Это был матч 8-го тура Первой лиги украинского футбола.
Из-за того, что Харьков находится в «красной» зоне, поединок проходил за чертой города — в поселке Высокий.
«Металлист 1925» одержал победу 2:1. При этом все голы были забиты во втором тайме. За харьковскую команду отличились Дмитрий Краченко и Дмитрий Крыськив, за краматорскую — Юрий Сеницкий.
«Металлист 1925» провел 7 матчей, в которых набрал 15 очков, и находится на 2-м месте.
Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.
- Прежде всего, хочу поздравить нашу команду с победой, ведь в течение всего игрового времени мы демонстрировали довольно неплохой футбол. Делали то, к чему мы шли долгое время. Надеюсь, с каждым следующим матчем наша игра будет только улучшаться. Сегодня "Авангард" больше защищался, а мы атаковали, поэтому ребята молодцы, ведь смогли же дожать оборону оппонента. Забили дважды и создали еще несколько хороших моментов. К сожалению, в концовке не доиграли при угловом и соперник сократил счет. Игрой я доволен, но понимаю, что работы еще очень много. Надо улучшать взаимосвязи - это однозначно.
Игроки "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко и Дмитрий Крысько.
Дмитрий Кравченко:
- Получилась хорошая игра, считаю, что мы победили заслуженно. В первом тайме нам не хватало забитого мяча, после перерыва дожали соперника и одержали важную победу.
Дмитрий Крысько:
- Команда провела сегодня хороший матч, выполнила установку тренера. Было несколько хороших моментов в игре, считаю, что мы заслуженно победили.