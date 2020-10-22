22.10.2020 14:49

Футбол. Харьковский клуб победил краматорский Авангард (Сайт ФК Металлист 1925 )

Харьковский Металлист 1925 провел победный домашний поединок.



//metalist1925.com

Это был матч 8-го тура Первой лиги украинского футбола.

Из-за того, что Харьков находится в «красной» зоне, поединок проходил за чертой города — в поселке Высокий.

«Металлист 1925» одержал победу 2:1. При этом все голы были забиты во втором тайме. За харьковскую команду отличились Дмитрий Краченко и Дмитрий Крыськив, за краматорскую — Юрий Сеницкий.

«Металлист 1925» провел 7 матчей, в которых набрал 15 очков, и находится на 2-м месте.