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22.10.2020  14:49   

Футбол. Харьковский клуб победил краматорский Авангард (Сайт ФК Металлист 1925 )

Харьковский Металлист 1925 провел победный домашний поединок.


//metalist1925.com
Это был матч 8-го тура Первой лиги украинского футбола.
 
Из-за того, что Харьков находится в «красной» зоне, поединок проходил за чертой города — в поселке Высокий.
 
«Металлист 1925» одержал победу 2:1. При этом все голы были забиты во втором тайме. За харьковскую команду отличились Дмитрий Краченко и Дмитрий Крыськив, за краматорскую — Юрий Сеницкий.
 
«Металлист 1925» провел 7 матчей, в которых набрал 15 очков, и находится на 2-м месте.
 
Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.
 
- Прежде всего, хочу поздравить нашу команду с победой, ведь в течение всего игрового времени мы демонстрировали довольно неплохой футбол. Делали то, к чему мы шли долгое время. Надеюсь, с каждым следующим матчем наша игра будет только улучшаться. Сегодня "Авангард" больше защищался, а мы атаковали, поэтому ребята молодцы, ведь смогли же дожать оборону оппонента. Забили дважды и создали еще несколько хороших моментов. К сожалению, в концовке не доиграли при угловом и соперник сократил счет. Игрой я доволен, но понимаю, что работы еще очень много. Надо улучшать взаимосвязи - это однозначно.
 
Игроки "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко и Дмитрий Крысько.
 
Дмитрий Кравченко:
 
- Получилась хорошая игра, считаю, что мы победили заслуженно. В первом тайме нам не хватало забитого мяча, после перерыва дожали соперника и одержали важную победу.
 
Дмитрий Крысько:
 
- Команда провела сегодня хороший матч, выполнила установку тренера. Было несколько хороших моментов в игре, считаю, что мы заслуженно победили.
 
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, металлист 1925, победа
 
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