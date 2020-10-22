Главная Новости Спорт Харьковские Соколы будут проводить домашние матчи в Днепре, оставшись без поддержки фанов (Укрбаскет)
22.10.2020  14:15   

Харьковские Соколы будут проводить домашние матчи в Днепре, оставшись без поддержки фанов (Укрбаскет)

Харьковские Соколы два следующих домашних матча регулярного чемпионата Украины сыграют не на своем площадке через введение красной зоны в родном городе.


://ukrbasket.net

В связи с установлением на территории города Харькова "красного" уровня эпидемической опасности домашние игры Соколов в четвертом туре Суперлиги (30.10 против Одессы и 01.11 против Химика) будут проведены в город Днепр на арену СК Шинник.

Сейчас два города, клубы которых представлены в Суперлиге Париматч, находятся в "красной" зоне - это Харьков и Тернополь.

На этой неделе, в рамках третьего тура, Соколы сыграют на выезде против Киев-Баскета (23.10) и Тернополя (25.10). Второй матч, напомним, пройдет во Львове. 

Источник:   Укрбаскет
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков, чемпионат, тренер, коронавирус
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Спорт (ВИДЕО) В нервной концовке Харьковские Соколы получают вторую подряд победу (БК Харьковские Соколы) 09.10 Спорт ВИДЕО, ФОТО: Харьковчане на последних минутах дожали «черкасских мавп» (Харьковские соколы) 05.10 Спорт Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 