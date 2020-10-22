22.10.2020 14:15

Харьковские Соколы будут проводить домашние матчи в Днепре, оставшись без поддержки фанов (Укрбаскет)

Харьковские Соколы два следующих домашних матча регулярного чемпионата Украины сыграют не на своем площадке через введение красной зоны в родном городе.



://ukrbasket.net

В связи с установлением на территории города Харькова "красного" уровня эпидемической опасности домашние игры Соколов в четвертом туре Суперлиги (30.10 против Одессы и 01.11 против Химика) будут проведены в город Днепр на арену СК Шинник.

Сейчас два города, клубы которых представлены в Суперлиге Париматч, находятся в "красной" зоне - это Харьков и Тернополь.

На этой неделе, в рамках третьего тура, Соколы сыграют на выезде против Киев-Баскета (23.10) и Тернополя (25.10). Второй матч, напомним, пройдет во Львове.