20.10.2020 16:49

Мини-футбол. «Новая Почта» — победитель этапа Битвы корпораций (Харьков спортивный)

17-18 октября 2020 года команды-участницы турнира «Битва Корпорации» попробовали свои силы на этапе по мини-футболу.



//sportevents.kharkiv.ua

В первый игровой день 16 компаний сражались за звание лучшего в групповом этапе. По итогам первого дня путевки в плей-офф завоевали восемь лучших коллективов: ФЭД, Мегабанк, Новая Почта, Whitebit, ХТС, Крон Авто Атлант и Zotti.

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На стадии матчей на вылет были сюрпризы. Так, уже в четвертьфинале Мегабанк одолел многократных призеров турнира ФЭД — 3:3 и 4:3 в серии пенальти. В другом поединке, и тоже в серии послематчевых ударов, выбыл еще один фаворит — Атлант — 6:5 в пользу Zotti.

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Таким образом, в полуфиналах встретились ХТС — Zotti и Мегабанк — Новая Почта. Zotti отважились на еще один сюрприз, преодолев более опытных коммунальщиков и выйдя в финал. Удивить всех был шанс и у банкиров, однако более молодые и многочисленные «почтальоны» заслуженно пошли дальше.

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В матче за золото Zotti уже не хватило сил, со счетом 2:0 победу одержала команда Новой Почты.

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Бронзу «Битвы корпораций» получила команда ХТС. В тяжелой равной игре судьба улыбнулась коммунальщикам только в серии послематчевых ударов — 3:3 (4: 3).

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Лучшим игроком соревнований был признан Сергей Ивакин из Мегабанка, лучшим голкипером — Евгений Гаврилов (Новая Почта). Лучшим бомбардиром стал Антон Подзолков (ФЭД) (9 голов).