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20.10.2020  16:49   

Мини-футбол. «Новая Почта» — победитель этапа Битвы корпораций (Харьков спортивный)

17-18 октября 2020 года команды-участницы турнира «Битва Корпорации» попробовали свои силы на этапе по мини-футболу.


//sportevents.kharkiv.ua
В первый игровой день 16 компаний сражались за звание лучшего в групповом этапе. По итогам первого дня путевки в плей-офф завоевали восемь лучших коллективов: ФЭД, Мегабанк, Новая Почта, Whitebit, ХТС, Крон Авто Атлант и Zotti.
На стадии матчей на вылет были сюрпризы. Так, уже в четвертьфинале Мегабанк одолел многократных призеров турнира ФЭД — 3:3 и 4:3 в серии пенальти. В другом поединке, и тоже в серии послематчевых ударов, выбыл еще один фаворит — Атлант — 6:5 в пользу Zotti.
Таким образом, в полуфиналах встретились ХТС — Zotti и Мегабанк — Новая Почта. Zotti отважились на еще один сюрприз, преодолев более опытных коммунальщиков и выйдя в финал. Удивить всех был шанс и у банкиров, однако более молодые и многочисленные «почтальоны» заслуженно пошли дальше.
В матче за золото Zotti уже не хватило сил, со счетом 2:0 победу одержала команда Новой Почты.
Бронзу «Битвы корпораций» получила команда ХТС. В тяжелой равной игре судьба улыбнулась коммунальщикам только в серии послематчевых ударов — 3:3 (4: 3).
Лучшим игроком соревнований был признан Сергей Ивакин из Мегабанка, лучшим голкипером — Евгений Гаврилов (Новая Почта). Лучшим бомбардиром стал Антон Подзолков (ФЭД) (9 голов).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  битва корпораций, мини-футбол, харьков, новая почта
 
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