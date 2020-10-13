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13.10.2020  18:54   

Состоятся бизнес-игры ко Дню маркетолога для развития харьковского спорта (Харьков спортивный)

В рамках недели, посвященной Дню маркетолога, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца проводит бизнес игры «RelauchSportChallenge» среди студентов специальности «Маркетинг» 1-4 курсов для участников второго потока «Kharkiv Sport Academy 2.0».


//sportevents.kharkiv.ua
В рамках бизнес игры, для трех спортивных организаций города Харькова, участников второго потока «Kharkiv Sport Academy 2.0», будет разработан новый фирменный стиль для оформления личного сайта и страницы в социальных сетях. Новый бренд спортивной организации может быть актуальным не только в пределах спортивных соревнований, но и применяться на спортивной форме команды.
 
Победители бизнес игры «RelauchSportChallenge» получат подарки от Креативного агентства «Boomerang».
 
Отметим, что Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета налаживает сотрудничество с высшими учебными заведениями города Харькова путем привлечения студентов к сотрудничеству со спортивной общественностью. Это позволит студентам приобрести практический опыт в медиапланировании, проектном менеджменте, компьютерном дизайне, копирайтинга, создании рекламного продукта, проведении маркетинговых исследований, организации рекламных и PR-кампании, формировании и поддержке имиджа и репутации организации и позволит получить первый реализованный проект для личного портфолио.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, маркетинг, харьков, relauchsportchallenge, kharkiv sport academy 2.0, новый бренд
 
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