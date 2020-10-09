09.10.2020 15:42

ВИДЕО, ФОТО: Харьковчане на последних минутах дожали «черкасских мавп» (Харьковские соколы)

Дебют нового чемпионата для харьковских соколов получиля зрелищным и напряженным - по итогу заслуженная победа с минимальным счетом 70-69



://acebook.com/khasokoly

Это уже будет вторая попытка начать регулярку в Харькове. Первый поединок, который должен был пройти 6-го октября и быть матчем-открытием чемпионата, был перенесен из-за обилия больных игроков в команде "Николаева".

Игра, которой обновленная команда "Соколов" начала турнир, стало дерби против против "Черкасских мавп". Именно команду Максима Михельсона в прошлом сезоне нашим ребятам удалось обыграть дважды. Дебютная дуэль была тяжелая для прогнозов и оставляда больше вопросов чем ответов. Подготовка харьковчан к чемпионату, к сожалению, провалилась. Почти все игроки команды по очереди переболели COVID-19. Поэтому начиная с 10-го сентября команда находилась на самоизоляции и почти не тренировалась до прошлой недели. Конечно отсутствие контрольных спаррингов повлияло на команду, и рисунок новой игры. К счастью, почти все игроки харьковаской команды уже здоровы.

"Обезьяны" сыграли большинство спаррингов, приняли участие в турнирах в Каменском и Николаеве. Впрочем в конце подготовки несколько игроков Черкасс заразились, и за полторы недели до начала чемпионата "Обезьяны" пошли на самоизоляцию. В последние дни Максим Михельсон мог рассчитывать лишь на 8 баскетболистов.

В лазарете "Мавп" остаются Иван Ткаченко и Владислав Мельник, которые вернутся в ноябре.