Главная Новости Спорт ВИДЕО, ФОТО: Харьковчане на последних минутах дожали «черкасских мавп» (Харьковские соколы)
09.10.2020  15:42   

ВИДЕО, ФОТО: Харьковчане на последних минутах дожали «черкасских мавп» (Харьковские соколы)

Дебют нового чемпионата для харьковских соколов получиля зрелищным и напряженным - по итогу заслуженная победа с минимальным счетом 70-69


://acebook.com/khasokoly
Это уже будет вторая попытка начать регулярку в Харькове. Первый поединок, который должен был пройти 6-го октября и быть матчем-открытием чемпионата, был перенесен из-за обилия больных игроков в команде "Николаева".
Игра, которой обновленная команда "Соколов" начала турнир, стало дерби против против "Черкасских мавп".
Именно команду Максима Михельсона в прошлом сезоне нашим ребятам удалось обыграть дважды.
Дебютная дуэль была тяжелая для прогнозов и оставляда больше вопросов чем ответов.
Подготовка харьковчан к чемпионату, к сожалению, провалилась. Почти все игроки команды по очереди переболели COVID-19. Поэтому начиная с 10-го сентября команда находилась на самоизоляции и почти не тренировалась до прошлой недели. Конечно отсутствие контрольных спаррингов повлияло на команду, и рисунок новой игры. К счастью, почти все игроки харьковаской команды уже здоровы.
"Обезьяны" сыграли большинство спаррингов, приняли участие в турнирах в Каменском и Николаеве.
Впрочем в конце подготовки несколько игроков Черкасс заразились, и за полторы недели до начала чемпионата "Обезьяны" пошли на самоизоляцию. В последние дни Максим Михельсон мог рассчитывать лишь на 8 баскетболистов.
В лазарете "Мавп" остаются Иван Ткаченко и Владислав Мельник, которые вернутся в ноябре. 
Перед своим дебютным матчем обе команды оказались в подобных ситуациях, но харьковчане оказались чть-чть точнее.

 

 

Источник:   Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков чемпионат, тренер, коронавирус
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Спорт Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса 18.08 Спорт Баскетбол. У Харьковских Соколов - новый легионер 17.08 Спорт Баскетбол. Харьковские соколы сыграют в двух товарищеских турнирах
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 