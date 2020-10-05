Главная Новости Спорт Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса
05.10.2020  15:45   

Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса

Таким образом дебют перенесли на 2 дня и 8 октябтя «Харьковские соколы» выступят против «Черкасских мавп».


://facebook.com/khasokoly
В адрес "Харьковских Соколов" поступило письмо от Федерации Баскетбола Украины о переносе матча против МБК "Николаев", который должен был состояться 6-го октября, через большое количество положительных результатов тестирования на коронавирус у игроков МБК "Николаев".
Купленные харьковчанами билеты на этот матч будут действительны на новую дату, которая будет назначена позже.
⠀Таким образом, дебютный поединок "Харьковских Соколов" в этом сезоне состоится 8 октября в 19-30 против "Черкасских мавп" во Дворце Спорта "Локомотив".
Источник:   БК Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков чемпионат, тренер, коронавирус
 
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