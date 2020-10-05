05.10.2020 15:45

Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса

Таким образом дебют перенесли на 2 дня и 8 октябтя «Харьковские соколы» выступят против «Черкасских мавп».



://facebook.com/khasokoly

В адрес "Харьковских Соколов" поступило письмо от Федерации Баскетбола Украины о переносе матча против МБК "Николаев", который должен был состояться 6-го октября, через большое количество положительных результатов тестирования на коронавирус у игроков МБК "Николаев".

Купленные харьковчанами билеты на этот матч будут действительны на новую дату, которая будет назначена позже.

⠀Таким образом, дебютный поединок "Харьковских Соколов" в этом сезоне состоится 8 октября в 19-30 против "Черкасских мавп" во Дворце Спорта "Локомотив".