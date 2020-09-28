28.09.2020 14:49

Футбол. Харьковский Металл - беспроигрышная серия и лидерство в группе (Харьков спортивный)

В 4-м туре Второй лиги украинского футбола харьковский «Металл» увеличил свою серию побед до четырех.



Футбол. Харьковский Металл - беспроигрышная серия и лидерство в группе (Харьков спортивный)



На этот раз харьковчане прошли «Перемогу» из Днепра.

Первостоличная команда победил 2:0.

Голы были забиты с пенальти в дебюте каждого из таймов.

В обоих случаях футболисты «Перемоги» фолили в своей штрафной площади на капитане «Металла» Руслане Фомине. Реализовали 11-метровые Андерсон Пико и Евгений Лозовой.

«Металл» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Второй лиги, имея 12 очков из 12-ти возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 14-0.