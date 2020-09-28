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28.09.2020  14:49   

Футбол. Харьковский Металл - беспроигрышная серия и лидерство в группе (Харьков спортивный)

В 4-м туре Второй лиги украинского футбола харьковский «Металл» увеличил свою серию побед до четырех.


Футбол. Харьковский Металл - беспроигрышная серия и лидерство в группе (Харьков спортивный)
На этот раз харьковчане прошли «Перемогу» из Днепра.
 
Первостоличная команда победил 2:0.
 
Голы были забиты с пенальти в дебюте каждого из таймов.
 
В обоих случаях футболисты «Перемоги» фолили в своей штрафной площади на капитане «Металла» Руслане Фомине. Реализовали 11-метровые Андерсон Пико и Евгений Лозовой.
 
«Металл» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Второй лиги, имея 12 очков из 12-ти возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 14-0.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, металл, перемога
 
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