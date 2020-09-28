28.09.2020 11:44

Харьковская история клуба Шахтер окончательно завершена (КП в Украине)

ФК «Шахтер» арендовал НСК «Олимпийский» на три года, перевезя туда все свое оборудование с харьковского «Металлиста»



://facebook.com

Директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько поведал о контракта донецкого клуба с НСК "Олимпийский".

– Не совсем будет корректно говорить, что "Шахтер" переезжает в Киев, потому что команда тренируется здесь с 2014 года. Здесь располагается наша тренировочная база. Правильно будет сказать, что "Шахтер" поменял дислокацию домашнего стадиона.

Мы заключили контракт с НСК "Олимпийский" на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы бесконечно благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам.

В Киев мы перевезли много оборудования, 8 огромных фур. Прежде всего, это оборудование по уходу за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также есть оборудование, связанное с комфортном и безопасностью зрителей, – поведал Гунько на ютуб-канале "Шахтера".

Ранее горняки договорились об аренде НСК на два месяца и проводили здесь домашние матчи заключительных туров УПЛ, а также принимали "Вольфсбург" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Шахтер" переехал в Харьков в 2017 году и на протяжении трех сезонов "домашней" ареной горняков был стадион "Металлист". До того дончане проводили матчи во Львове на стадионе "Арена-Львов". Так что в случае переезда в Киев это уже будет третье новое место дислокации донецкого клуба после потери Донбасса.