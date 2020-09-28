28.09.2020 10:20

На салтовском льду определился новый обладатель Кубка харьковского городского головы (UHL)

С 26 по 27 сентября на арене «Салтовский лед» проходил Кубок городского главы по хоккею среди команд 2010 и 2011 годов рождения.



://uhl.ua

Всего в турнире приняло участие 5 команд: СДЮСШОР-1(Харьков), СДЮСШОР-2 (Харьков), «Кременчук» (Кременчуг), «Аврора» (Запорожье), «Дружба» (Харьков).



Для определения победителя каждая команда сыграла по 4 поединка. В результате проведенных матчей все призовые места завоевали харьковские хоккеисты.



Первое место досталось СДЮСШОР-2.



Второе — СДЮСШОР-1.



Третье - «Дружбе».