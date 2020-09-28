Главная Новости Спорт На салтовском льду определился новый обладатель Кубка харьковского городского головы (UHL)
28.09.2020  10:20   

На салтовском льду определился новый обладатель Кубка харьковского городского головы (UHL)

С 26 по 27 сентября на арене «Салтовский лед» проходил Кубок городского главы по хоккею среди команд 2010 и 2011 годов рождения.


://uhl.ua

Всего в турнире приняло участие 5 команд: СДЮСШОР-1(Харьков), СДЮСШОР-2 (Харьков), «Кременчук» (Кременчуг), «Аврора» (Запорожье), «Дружба» (Харьков).

Для определения победителя каждая команда сыграла по 4 поединка. В результате проведенных матчей все призовые места завоевали харьковские хоккеисты.

Первое место досталось СДЮСШОР-2.

Второе — СДЮСШОР-1.

Третье - «Дружбе».

Источник:   UHL (Украинкая хоккейная лига)
 Тэги:  хоккей, салтовский, харьков, кубок головы
 
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