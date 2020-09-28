На салтовском льду определился новый обладатель Кубка харьковского городского головы (UHL)

С 26 по 27 сентября на арене «Салтовский лед» проходил Кубок городского главы по хоккею среди команд 2010 и 2011 годов рождения.
Всего в турнире приняло участие 5 команд: СДЮСШОР-1(Харьков), СДЮСШОР-2 (Харьков), «Кременчук» (Кременчуг), «Аврора» (Запорожье), «Дружба» (Харьков).
Для определения победителя каждая команда сыграла по 4 поединка. В результате проведенных матчей все призовые места завоевали харьковские хоккеисты.
Первое место досталось СДЮСШОР-2.
Второе — СДЮСШОР-1.
Третье - «Дружбе».
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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