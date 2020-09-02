02.09.2020 13:48

Харьков готовится к футбольным баталиям Лиги наций

В Харькове продолжается подготовительный сбор национальной сборной по футболу к матчам Лиги наций, которые начнутся на этой неделе.



://vecherniy.kharkov.ua/news/173455/

Уже 3 и 6 сентября украинская команда сыграет против Швейцарии и Испании.

Встречу с журналистами на стадионе «Солнечный» главный тренер команды Андрей Шевченко начал с предложения почтить память Ашота Худаева – врача национальной сборной и харьковского «Металлиста», а затем и «Металлиста 1925». Жизнь врача унес Covid-19.



– Это был прекрасный человек, нам его не хватает. Мы всегда будем помнить его как настоящего профессионала и человека, который был душой коллектива, – сказал Андрей Шевченко.



Из-за пандемии коронавируса игроки сборной не встречались в одном лагере почти год, поэтому сейчас им нужно восстановить командные связи, а новичкам – привыкнуть к другим условиям.



– Все столкнулись с этой ситуацией, мир поменялся, и мы все должны адаптироваться, – отметил тренер. – У меня был разговор с ребятами, все равно надо играть, тренироваться, идти вперед.



Выбор команды приехать в Харьков, по словам Андрея Шевченко оправдан.



– Здесь есть возможность тренироваться спокойно. Это закрытая территория, предприняты все меры, чтобы персонал был протестирован. Пока все в порядке, – заверил он.



В Лиге наций Украина оказалась в одной группе со Швейцарией, Испанией и Германией. Этот турнир – возможность для тренера экспериментировать, а для игроков, прежде всего молодых – проявить себя.



– Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. У нас очень сложная группа – элитная, с хорошими командами. Для меня и для наших игроков это шанс прежде всего показать себя, для многих футболистов откроется возможность побороться за место в основном составе, – сообщил Андрей Шевченко. – Это хороший турнир, он дает возможность играть против сильных команд. Сборная Украины два года показывала отличный футбол и заслужила право играть в Лиге наций.



Андрей Шевченко вызывал на сбор 37 игроков, из которых примерно 25 будут отобраны для выступлений в матчах Лиги наций. Футболисты готовятся в условиях жесткой конкуренции – каждый мечтает сыграть в основном составе сборной. Тройка вратарей - Малиновский, Лунин и Пятов - в полном комплекте, на выходных должны прибыть легионеры, которые участвуют в матчах иностранных чемпионатов. Напомним, первый матч в этом сезоне Лиги наций Украина проведет со Швейцарией 3 сентября во Львове.