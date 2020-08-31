31.08.2020 15:59

Футбол. «Металлист 1925» U-11 — победитель «Кубка Австралии»

С 27 по 30 августа 2020 года в Черкассах проходил всеукраинский турнир «Кубок Австралии» среди игроков 2010 года рождения.



//sportevents.kharkiv.ua

Всего за победу боролись 24 команды, среди которых и команда ДЮФСШ «Металлист 1925» под руководством Олега Сивухи и Виктора Сусла.

На групповом этапе юные футболисты сыграли вничью с киевским «Атлетом» — 1:1 и победили черкасские команды «Атлетик» (4:0) и «Днепр-80» (8:1).

В четвертьфинале «М1925» одолел киевскую ДЮСШ-15 — 2:0, а в полуфинале сделал маленькое футбольное чудо — уступая по ходу игры каховскому «Авангарду» 0:2, сумел сравнять счет и вырвать победу в серии пенальти.

Уже 30 августа в финале юные футболисты со счетом 1:0 победили кременчугский «Кремень» и стали обладателями золотых наград.

Лучшим игроком турнира стал игрок «М1925» Максим Гавриленко.

Результаты матчей команды «Металлист 1925» U-11:

Группа «С»

«Металлист 1925» — «Атлет» (Киев) — 1:1

«Металлист 1925» — «Атлетик» (Черкассы) — 4:0

«Металлист 1925» — «Днепр-80» (Черкассы) — 8:1

Четвертьфинал

«Металлист 1925» — ДЮСШ-15 (Киев) — 2:0

Полуфинал

«Металлист 1925» — «Авангард» (Каховка) — 2:2 (по пенальти — 2:1)

Финал

«Металлист 1925» — «Кремень» (Кременчуг) — 1:0