23.08.2020 17:14

Ко Дню освобождения в Харькове прошел традиционный турнир по бадминтону

В харьковской Школе высшего спортивного мастерства более ста юношей и девушек сразились за медали «Кубка Освобождения».



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Традиционный Всеукраинский турнир, посвященный Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков, проходит в городе уже более 35 лет, а участие в нем принимают юные спортсмены. В этом году около 140 спортсменов из Харьковской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской области и Киева сражались в двух возрастных группах: 2002-2005 годов рождения, а также 2006 года рождения и младше.

По итогам «Кубка Освобождения» на счету харьковских бадминтонистов было 4 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В старше возрастной группе две золотые медали добыла харьковчанка Полина Бугрова, победив в финале одиночной категории и в парной вместе с еще одной харьковской бадминтонисткой Марией Столяренко.

В соревнованиях среди юношей 2002-2005 годов рождения харьковчанин Даниил Скрынник вместе с одесситом Вячеславом Яковлевым стали победителями в парной категории.

Еще одну золотую медаль Харькову принесла Анастасия Алимова, которая победила в одиночной категории среди спортсменок 2006 года рождения.

Серебряными призерами турнира стали:

- Мария Столяренко – одиночная категория (2002-205 г.р.) и в смешанной парной категории вместе с одесситом Владимиром Колузаевым,

- Виталий Рева – в парной категории (2002-2005 г.р.) вместе с Владимиром Колузаевым

- Евгений Столовый – одиночная категория (2002-2005 г.р.)

- Александра Боцман - одиночная категория (2006 г.р. и младше), а также в парной категории вместе с харьковчанкой Дарьей Кошешкиной

- Артем Литвиненко - одиночная категория (2006 г.р. и младше)

Бронзовые медали добыли:

- Евгения Кантемир - одиночная категория (2002-205 г.р.)

- Виталий Рева - одиночная категория (2002-2005 г.р.)

- Яна Собко и Варвара Фролова – парная категория (2002-2005 г.р.)

- Дарья Кошечкина - одиночная категория (2006 г.р. и младше)

- Анастасия Алимова – смешанная парная категория (2006 г.р. и младше) вместе с Сергеем Марущаком из Одессы

Соревнования стали одним из этапов подготовки к чемпионату Украины, который в конце сентября состоится в Одессе.

Стоит отметить, что в Харькове 24 августа состоятся финалы еще одного традиционного турнира по бадминтону «Кубок Независимости», посвященного Дню независимости Украины. за медали будет сражаться элита украинского бадминтона.