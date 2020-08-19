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19.08.2020  12:14   

Футбольный матч в Харькове закончился досрочно ударом в стиле Джеки Чана и массовой дракой (ВИДЕО)

Матч 7-й лиги Кубка Харькова по футзалу между командами «Status-M» и ФК «ВиЯр» закончился массовой дракой и дисквалификацией зачинщика.


// sport.ua

Футболист «ВиЯр» Вячеслав Деменский ударом ногой в прыжке сбил соперника с ног в неигровой ситуации, после чего на поле завязалась драка. Поединок завершился досрочно.

КДК турнира принял решение бессрочно дисквалифицировать Деменского

Все началось с того, что против футзалиста "ВиЯр" Вячеслава Деменского нарушили правила. Игроки после словесной перепалки с соперником как разошлись на поле, но это стало лишь началом схватки.

.Судья сразу показал сопернику желтую карточку, а Деменский подумал, что горчичника для соперника мало. Он налетел на игрока команды, ударив его "в стиле Джеки Чана" ногой в спину. Тот упал на газон, но сразу встал и нанес ответный удар.

Игроки попытались разъединить футзалистов, правда, не все. Несколько игроков начали лупцюватись между собой, судьи почти ничего не могли сделать в такой ситуации. Лишь самые футзалисты могли прекратить такую ​​драку.

Арбитр встречи завершил поединок досрочно.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  футбол, футзал, чемпионат, харьков, диквалификация, драка
 
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