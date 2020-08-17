17.08.2020 09:35

Харьковский «Олимп» стал одиннадцатикратным победителем всеукраинского чемпионата по Регби-7 (ФОТО)

Изза карантина турнир проходил в один тур по олимпийской системе, что несколько осложнило харьковскому клубу завоевать 42-й национальный титул.



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Подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина стали чемпионами Украины по регби-7 среди мужских команд суперлиги.

Одиннадцатое чемпионство по регби-7 харьковские регбисты добыли 15 августа в Киеве, где на стадионе «ЦСКА» состоялся первый в этом году официальный турнир.

Как сообщалось ранее , в связи с пандемией коронавируса, чемпионат был сокращен до одного тура и проводился в два этапа - игры в группах и стыковые матчи.

Харьковчане провели четыре матча и во всех встречах одержали победы:

1 матч (первый этап) «Олимп» - «Кредо-1963» - 26:0

2 матч (первый этап) «Олимп» - «Антарес» - 26:7

3 матч (второй этап, стыковые матчи) «Олимп» - «Легион XIII» - 45:0

4 матч (финальный) «Олимп» - «Evolution 7's» - 24:7

В матче за "золото" харьковчанам противостояла команда "Evolution 7's" из Хмельницкого. "Олимп" победил со счетом 24: 7 и в одиннадцатый раз стал чемпионом Украины по олимпийскому регби.

Харьковчане увезли из Киева не только чемпионские медали, но и персональные титулы. Так лучшим игроком турнира стал Сергей Церковный, а звание лучшего бомбардира заслужил Владислав Адажиник (34 очка: 6 попыток и 2 реализации за турнир).

Сегодняшнее чемпионство стало для харьковского «Олимпа» 42-м национальным титулом.

За столь короткую по спортивным меркам историю харьковчане собрали в своем активе 15 чемпионств по регби-15, 11 по регби-7, а также 9 раз подопечные Валерия Кочанова поднимали над своими головами Кубок Украины по регби-15 и с7 раз - по регби-7!