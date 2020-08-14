Харьковский Олимп поборется за чемпионство по олимпийской системе

Чемпион Украины по регби-7 определится 15 августа.
Чемпионат Украины по регби-7 пройдет в один тур, 15 августа, в Киеве. Тур будет состоять из двух этапов: игры в группах и стыковые матчи (по олимпийской системе).
Игры в группах:
10:00. №1 «Олимп» - Антарес»
10:20. №2 «Сокол» - РК «Кредо»
10:45. №3 «Evolution-7s» - «Ребелс»
11:10. №4 «Легіон» - «Політехнік» К.
С 11:50 до 13:00 – победители играют между собой за 1-2 места в подгруппе, а проигравшие – за 3-4.
Второй этап соревнований проводится по олимпийской системе.
Финальный матч начнётся в 16:30.
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