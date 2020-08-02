02.08.2020 15:01

Бокс. В Харькове прошла товарищеская матчевая встреча Украина - Болгария

Основу сборной Украины в этот раз составили харьковские боксеры.



//sportevents.kharkiv.ua

Сборная Болгарии была представлена в своем самом сильном составе.

Следует подчеркнуть, что в первый день соревнований во всех поединках была зафиксирована ничья.

Матчевая встреча являлась дружеским тренировочным спаррингом в рамках подготовки к более серьезным стартам.

Первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев на своей странице в фейсбуке прокомментировал соревнования:

«Завершилась матчевая встреча сборных Болгарии и Украины по боксу. В этот раз практически весь состав украинской сборной был представлен харьковскими боксерами. И это дало харьковчанам дополнительный стимул болеть за своих земляков.

Такие встречи в условиях карантина, как глоток свежего воздуха. Очень важно, чтобы ребята не застоялись, боксируя между собой на сборах. Чтобы поддерживали хорошую физическую форму для выхода в олимпийский отборочный турнир.

По итогам встречи победила дружба, а кубок достался нашим друзьям и уехал в Болгарию».