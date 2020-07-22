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22.07.2020  17:50   

Футбол. «Металлист 1925» вновь меняет тренерский штаб

После трех подряд поражений «Металлиста 1925» главный тренер команды Андрй Демченко, а также двое его помощников отправлены в отставку


//metalist1925.com
Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», сегодня руководство ФК «Металлист 1925» и тренеры команды Андрей Демченко, Евгений Песоцкий и Роман Романов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
 
Соответствующий приказ подписал Генеральный директор ООО «ФК „Металлист 1925″» Владимир Линке.
 
Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.
 
Помогать ему — Сергей Ралюченко. Он работал с командой с момента ее создания и до конца прошлого сезона. Тренером вратарей остается Юрий Сивуха, тренером по физической подготовке — Марина Миндарева.
 
ФК «Металлист 1925» благодарит Андрея Демченко, Евгения Писоцкого и Романа Романова за сотрудничество и желает удачной тренерской карьеры.
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, спорт, смена тренера
 
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