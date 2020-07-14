14.07.2020 17:19

Регби. Действующий чемпион победно размялся на товарищеском турнире

Хаоьклвский Олимп принял участие в товарищеских состязаниях.



//sportevents.kharkiv.ua

На стадионе «Динамо» состоялся товарищеский мини-турнир между двумя харьковскими командами в качестве подготовки к сезону

В олимпийскую версию регби, «семёрку», играли многократный и действующий обладатель всех национальных регбийный трофеев — «Олимп», дублирующий состав этого клуба, а также — команда «Легион XIII».

Тренеры отметили, что регбистам необходима игровая практика, которая невозможна в карантинных условиях. Без них регбийный сезон был бы в разгаре. По результатам турнира победил первый состав «Олимпа».

Официально украинский сезон в регби-7 открывает первый тур в Одессе, который запланирован на 15 августа. Спустя неделю в календаре стоит кубковый турнир в Хмельницком, еще через неделю — второй и заключительный тур чемпионата в Харькове.