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14.07.2020  17:19   

Регби. Действующий чемпион победно размялся на товарищеском турнире

Хаоьклвский Олимп принял участие в товарищеских состязаниях.


//sportevents.kharkiv.ua
На стадионе «Динамо» состоялся товарищеский мини-турнир между двумя харьковскими командами в качестве подготовки к сезону
 
В олимпийскую версию регби, «семёрку», играли многократный и действующий обладатель всех национальных регбийный трофеев — «Олимп», дублирующий состав этого клуба, а также — команда «Легион XIII».
 
Тренеры отметили, что регбистам необходима игровая практика, которая невозможна в карантинных условиях. Без них регбийный сезон был бы в разгаре. По результатам турнира победил первый состав «Олимпа».
 
Официально украинский сезон в регби-7 открывает первый тур в Одессе, который запланирован на 15 августа. Спустя неделю в календаре стоит кубковый турнир в Хмельницком, еще через неделю — второй и заключительный тур чемпионата в Харькове.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  карантин, регби, харьков, спорт, олимп, турнир, регби семь
 
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