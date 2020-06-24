24.06.2020 11:56

Місто просить передати у комунальну власність спорткомплекс «Динамо»

Харківська міська рада сьогодні, 24 червня, на сесії ухвалила звернення до керівництва Громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України» щодо передачі нежитлових будівель та споруд, що знаходяться на балансі організації, у комунальну власність міста.



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Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтин Лобойченко, мова йде про передачу в комунальну власність міста спорткомплексу «Динамо» (вул. Динамівська, 3) на умовах укладення угоди з Харківською обласною організацією Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України про спільне безкоштовне використання майна стадіону під час проведення масових заходів тощо. Віце-мер зазначив, що це стосується тільки нежитлових приміщень, за винятком частини будівель установи, де розміщені адміністративні приміщення.



Як сказано в документі, з огляду на децентралізацію бюджетного фінансування, утримання без допомоги держави, області та міста зазначених спортивних комплексів громадськими організаціями, в тому числі Громадською організацією «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України», буде вельми проблематичним. В даний час потребують ремонту трибуни стадіону, велотрек, легкоатлетичний манеж, тенісні корти, тренажери і супутня інфраструктура.



«З огляду на важливість цього питання, передача у комунальну власність громади Харкова зазначених нежитлових будівель та споруд дозволить Харківській міській раді направити необхідні кошти на розвиток цього популярного серед харків'ян спортивного об'єкту - проведення реконструкції будівлі та прилеглої до нього території і створення на його базі сучасного спортивного комплексу для розвитку і виховання дітей, а також популяризації здорового способу життя серед жителів міста», - сказано у зверненні.