23.06.2020 14:49
Футбол. Матч харьковчан - без зрителей, но в прямом эфире (ВИДЕО)
В среду Металлист 1925 схлестнется с Металлургом.
//metalist1925.com
Как сообщает сайт «Металлиста 1925», 24 июня 2020 года харьковская футбольная команда проведет очередной домашний поединок в рамках Чемпионата первой лиги.
В матче 20 тура команда будет принимать в родных стенах запорожский «Металлург».
Трансляция матча состоится на YouTube-канале «желто-синих», а также на телеканалах А/ТВК и Xsport.
Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом варианте
на официальном сайте «Металлиста 1925».
Составы команд будут опубликованы за 30 минут до стартового свистка арбитра.
Против Металлурга харьковчане играли дважды.
13-го июля 2019 команды провели товарищеский матч на НТЦ в Высоком.
Тогда "металлурги" были сильнее со счетом 2: 1, а уже через два месяца в официальном матче наша команда одержал уверенную выездную победу в Первой лиге со счетом 4: 1.
Напоминаем, начало матча «Металлист 1925» — «Металлург» в 19:25 на харьковском стадионе «Металлист».