23.06.2020 14:49

Футбол. Матч харьковчан - без зрителей, но в прямом эфире (ВИДЕО)

В среду Металлист 1925 схлестнется с Металлургом.



//metalist1925.com

Как сообщает сайт «Металлиста 1925», 24 июня 2020 года харьковская футбольная команда проведет очередной домашний поединок в рамках Чемпионата первой лиги.

В матче 20 тура команда будет принимать в родных стенах запорожский «Металлург».

Трансляция матча состоится на YouTube-канале «желто-синих», а также на телеканалах А/ТВК и Xsport.

Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом варианте на официальном сайте «Металлиста 1925».

Составы команд будут опубликованы за 30 минут до стартового свистка арбитра.

Против Металлурга харьковчане играли дважды.

13-го июля 2019 команды провели товарищеский матч на НТЦ в Высоком.

Тогда "металлурги" были сильнее со счетом 2: 1, а уже через два месяца в официальном матче наша команда одержал уверенную выездную победу в Первой лиге со счетом 4: 1.

Напоминаем, начало матча «Металлист 1925» — «Металлург» в 19:25 на харьковском стадионе «Металлист».