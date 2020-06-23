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23.06.2020  14:49   

Футбол. Матч харьковчан - без зрителей, но в прямом эфире (ВИДЕО)

В среду Металлист 1925 схлестнется с Металлургом.


//metalist1925.com
Как сообщает сайт «Металлиста 1925», 24 июня 2020 года харьковская футбольная команда проведет очередной домашний поединок в рамках Чемпионата первой лиги.
 
В матче 20 тура команда будет принимать в родных стенах запорожский «Металлург».
 
Трансляция матча состоится на YouTube-канале «желто-синих», а также на телеканалах А/ТВК и Xsport.
 
Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом варианте на официальном сайте «Металлиста 1925».
 
Составы команд будут опубликованы за 30 минут до стартового свистка арбитра.
 
Против Металлурга харьковчане играли дважды.
 
13-го июля 2019 команды провели товарищеский матч на НТЦ в Высоком.
 
Тогда "металлурги" были сильнее со счетом 2: 1, а уже через два месяца в официальном матче наша команда одержал уверенную выездную победу в Первой лиге со счетом 4: 1.
 
Напоминаем, начало матча «Металлист 1925» — «Металлург» в 19:25 на харьковском стадионе «Металлист».
 
 
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