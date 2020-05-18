Главная Новости Спорт Игроки «Металлиста-1925» сдали кровь для детей харьковской больницы
18.05.2020  12:51   

Игроки «Металлиста-1925» сдали кровь для детей харьковской больницы

Футболисты «Металлиста-1925» присоединились к благотворительному донорскому движению «Красная линия жизни».


://metalist1925.com

Игроки сдали плазму крови в пользу пациентов Харьковской областной детской клинической больницы №1.

Благодаря этому дети проходят курс интенсивной терапии, а также бесплатно получат дорогие лекарства.

Кроме того, футболисты харьковского клуба сдали кровь для тестирования на различные виды инфекций, в частности, ВИЧ, гепатиты, коронавирус и другие заболевания.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  металлист, футбол, состав, харьков, карантин
 
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