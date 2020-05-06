Харківські паралімпійці удостоєні стипендій президента (ОНОВЛЕНО)

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.
Відповідний Указ опублікований на офіційному сайті Президента.
Стипендії отримають 13 харків'ян, в тому числі десять спортсменів і троє тренерів:
Ганна Андросович - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Яна Бережна - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (7 тис. грн);
Євгенія Бреус - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках (7 тис. грн);
Максим Веракса - чемпіон світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);
Ксенія Довбищук - чемпіонка Європи 2019 року з дзюдо (7 тис. грн);
Катерина Іваненко - срібна призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);
Марина Піддубна - чемпіонка світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);
Вікторія Плахотник - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Дмитро Плахотник - чемпіон світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Дмитро Хейлик - срібний призер чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);
Оксана Воронцова - тренер збірної команди України з плавання та чемпіонки світу 2019 року Марини Піддубної (12 тис. грн);
Юрій Тридуб - тренер бронзової призерки чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках Євгенії Бреус (7 тис. грн);
Руслан Шимчук - старший тренер збірної команди України зі спортивного орієнтування і чемпіона світу 2019 року Дмитра Плахотника (12 тис. грн)
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