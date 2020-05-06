Главная Новости Спорт Харківські паралімпійці удостоєні стипендій президента (ОНОВЛЕНО)
06.05.2020  14:54   

Харківські паралімпійці удостоєні стипендій президента (ОНОВЛЕНО)

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.


://city.kharkov.ua

Відповідний Указ опублікований на офіційному сайті Президента.

Стипендії отримають 13 харків'ян, в тому числі десять спортсменів і троє тренерів:

Ганна Андросович - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Яна Бережна - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (7 тис. грн);
Євгенія Бреус - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках (7 тис. грн);
Максим Веракса - чемпіон світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);
Ксенія Довбищук - чемпіонка Європи 2019 року з дзюдо (7 тис. грн);
Катерина Іваненко - срібна призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);
Марина Піддубна - чемпіонка світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);
Вікторія Плахотник - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Дмитро Плахотник - чемпіон світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);
Дмитро Хейлик - срібний призер чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);
Оксана Воронцова - тренер збірної команди України з плавання та чемпіонки світу 2019 року Марини Піддубної (12 тис. грн);
Юрій Тридуб - тренер бронзової призерки чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках Євгенії Бреус (7 тис. грн);
Руслан Шимчук - старший тренер збірної команди України зі спортивного орієнтування і чемпіона світу 2019 року Дмитра Плахотника (12 тис. грн)

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, награда, харьков, премия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина попала в ДТП (ФОТО) 05.05 Спорт Открыта регистрация на осенний марафон в Харькове 22.04 Общество У місті побудують нові дитячі спортивні майданчики
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 