06.05.2020 14:54

Харківські паралімпійці удостоєні стипендій президента (ОНОВЛЕНО)

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.



://city.kharkov.ua

Відповідний Указ опублікований на офіційному сайті Президента.



Стипендії отримають 13 харків'ян, в тому числі десять спортсменів і троє тренерів:



Ганна Андросович - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);

Яна Бережна - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (7 тис. грн);

Євгенія Бреус - бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках (7 тис. грн);

Максим Веракса - чемпіон світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);

Ксенія Довбищук - чемпіонка Європи 2019 року з дзюдо (7 тис. грн);

Катерина Іваненко - срібна призерка чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);

Марина Піддубна - чемпіонка світу 2019 року з плавання (12 тис. грн);

Вікторія Плахотник - чемпіонка світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);

Дмитро Плахотник - чемпіон світу 2019 року зі спортивного орієнтування (12 тис. грн);

Дмитро Хейлик - срібний призер чемпіонату світу 2019 року з плавання (9 тис. грн);

Оксана Воронцова - тренер збірної команди України з плавання та чемпіонки світу 2019 року Марини Піддубної (12 тис. грн);

Юрій Тридуб - тренер бронзової призерки чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках Євгенії Бреус (7 тис. грн);

Руслан Шимчук - старший тренер збірної команди України зі спортивного орієнтування і чемпіона світу 2019 року Дмитра Плахотника (12 тис. грн)