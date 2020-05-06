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06.05.2020  11:21   

Президент Зеленский назначил стипендии харьковским спортсменам и тренерам

Среди награжденных - чемпионы мира по плаванию и спортивному ориентированию


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Президент Украины Владимир Зеленский наградил стипендиями пара- и дефлимпийцев, а также их тренеров. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

В число награжденных вошли 13 человек из нашего региона. Стипендии в размере 12 тысяч гривен в месяц будут получать чемпионы мира Анна Андросович, Виктория и Дмитрий Плахотник (все - спортивное ориентирование), Максим Веракса и Марина Поддубная (плавание), а также тренеры Оксана Воронцова и Руслан Шимчук.

Кроме того, выплаты от семи до девяти тысяч в национальной валюте были назначены шести призерам международных состязаний и их наставникам. В частности, были отмечены Евгения Бреус (бронза ЧМ по фехтованию на колясках), Ксения Довбищук (чемпионка Европы по дзюдо среди людей с нарушениями слуха), а также серебряные призеры чемпионата мира по плаванию Дмитрий Хейлик и Екатерина Иваненко.

Источник:   newsroom
 Тэги:  награда, зеленский, харьков, спортсмены
 
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