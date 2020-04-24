24.04.2020 12:34

Ярославский вспомнил, как на футбольной базе в Харькове крысы прыгали на плечи

Бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказывая о рождении клуба заявил, что не верил в способность харьковчан дойти до четвертьфинала Лиги Европы



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О том, что мы будем играть на таком уровне, я не мог себе и представить, -признался бизнесмен. - Когда мы с тренером Маркевичем впервые приехали на базу, то крысы прыгали на плече. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Потом мы взялись восстанавливать. Был веселый время ".

"Без любви ничего нельзя сделать: ни" Металлист "построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться, - отметил Ярославский. - Только любовь и ответственное отношение".

"Первая встреча с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере, - вспомнил харьковский бизнесмен. - Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю:" Давайте начинать ". Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел "Металлист", а "Металлист" нашел нас всех: Маркевича, Красникова ".

"Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, Металлист" приказал долго жить ", - сказал Ярославский.