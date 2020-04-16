Карантин: спортсменам-паралимпийцам разрешили тренироваться

Кабинет министров поддержал проект постановления «О внесении изменений в пункт 2 постановления от 11 марта 2020 года № 211», который предусматривает предоставление разрешения на тренировки для спортсменов штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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