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16.04.2020  16:59   

Карантин: спортсменам-паралимпийцам разрешили тренироваться

Кабинет министров поддержал проект постановления «О внесении изменений в пункт 2 постановления от 11 марта 2020 года № 211», который предусматривает предоставление разрешения на тренировки для спортсменов штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью.


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Таким образом Кабмин разрешил спортсменам штатных сборных команд по Олимпийских, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина, путем внесения соответствующего изменения в постановление Кабмина от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
 
Напомним, 11 марта в Украине на три недели ввели карантин из-за коронавируса.
 
25 марта Кабинет министров Украины ввел по всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней — до 24 апреля включительно.
 
С 6 апреля в Украине действует жесткий карантин.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  карантин, паралимпийцы, харьков, украина, коронавирус, тренировки
 
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