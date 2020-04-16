16.04.2020 16:59

Карантин: спортсменам-паралимпийцам разрешили тренироваться

Кабинет министров поддержал проект постановления «О внесении изменений в пункт 2 постановления от 11 марта 2020 года № 211», который предусматривает предоставление разрешения на тренировки для спортсменов штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью.



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Таким образом Кабмин разрешил спортсменам штатных сборных команд по Олимпийских, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина, путем внесения соответствующего изменения в постановление Кабмина от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

Напомним, 11 марта в Украине на три недели ввели карантин из-за коронавируса.

25 марта Кабинет министров Украины ввел по всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней — до 24 апреля включительно.

С 6 апреля в Украине действует жесткий карантин.