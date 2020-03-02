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02.03.2020  11:27   

Харків’янка виграла турнір із самбо в Білорусі

Харківська спортсменка Анастасія Шевченко здобула перемогу на міжнародному турнірі з самбо рівня Кубка світу, який відбувся в Мінську (Білорусь).


// city.kharkov.ua

Харків'янка змагалася у ваговій категорії до 64 кг. На шляху до фіналу Анастасія Шевченко на останній хвилині перемогла суперниць з Казахстану і Білорусі. У фінальному поєдинку харків'янка менше ніж за хвилину виграла у ще однієї представниці Білорусі - Яни Беганської.

Зазначимо, в цій же ваговій категорії спортсменка з Дніпра Катерина Скора посіла третє місце.

Всього на турнірі збірна України завоювала 6 золотих, 10 срібних і 12 бронзових медалей, посівши 2-е командне місце. У жіночому командному заліку українські спортсменки стали першими.

Источник:   ХМР
 Тэги:  самбо, харьков
 
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