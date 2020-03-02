Харків’янка виграла турнір із самбо в Білорусі

Харківська спортсменка Анастасія Шевченко здобула перемогу на міжнародному турнірі з самбо рівня Кубка світу, який відбувся в Мінську (Білорусь).
Харків'янка змагалася у ваговій категорії до 64 кг. На шляху до фіналу Анастасія Шевченко на останній хвилині перемогла суперниць з Казахстану і Білорусі. У фінальному поєдинку харків'янка менше ніж за хвилину виграла у ще однієї представниці Білорусі - Яни Беганської.
Зазначимо, в цій же ваговій категорії спортсменка з Дніпра Катерина Скора посіла третє місце.
Всього на турнірі збірна України завоювала 6 золотих, 10 срібних і 12 бронзових медалей, посівши 2-е командне місце. У жіночому командному заліку українські спортсменки стали першими.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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