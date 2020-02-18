Харьковские школьники побежали «вдогонку за снегом» (ФОТО)

15 февраля 2020 в лесопарковой зоне города Харькова состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди учащейся молодежи.
В мероприятии приняли участие команды Балаклейского, Дергачевского, Чугуевского районов, Малиновского, Нововодолажского ОТГ, Детско-юношеской спортивной школы № 3 и Центра детского и юношеского творчества №2 города Харькова. В целом соревновались 65 юных спортсменов четырех возрастных групп.
Победителями и призерами в командном и личном зачетах среди воспитанников учреждений дополнительного образования стали юные ориентировщики Дергачевского района (тренеры - Фельдман Л.П., Ермолович А.Н., Степаненко К.В., Дудник З.М., Маслов Н.А. ). Балаклейский район (тренер - Черненко В.В.), Нововодолажского ОТГ (тренер - Тындык С.М.), Малиновского ОТГ (тренер - Наточий М.С.), Центра детского и юношеского творчества №2 города Харькова (тренер - Подрезова В .С.).
Среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ победили спортсмены ДЮСШ №3 (тренер - Уфимцева Е.С.).
Победители и призеры соревнований награждены грамотами коммунального учреждения «Харьковская областная станция юных туристов» Харьковского областного совета.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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