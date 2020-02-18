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18.02.2020  16:27   

Харьковские школьники побежали «вдогонку за снегом» (ФОТО)

15 февраля 2020 в лесопарковой зоне города Харькова состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди учащейся молодежи.


://dniokh.gov.ua

В мероприятии приняли участие команды Балаклейского, Дергачевского, Чугуевского районов, Малиновского, Нововодолажского ОТГ, Детско-юношеской спортивной школы № 3 и Центра детского и юношеского творчества №2 города Харькова. В целом соревновались 65 юных спортсменов четырех возрастных групп.

Победителями и призерами в командном и личном зачетах среди воспитанников учреждений дополнительного образования стали юные ориентировщики Дергачевского района (тренеры - Фельдман Л.П., Ермолович А.Н., Степаненко К.В., Дудник З.М., Маслов Н.А. ). Балаклейский район (тренер - Черненко В.В.), Нововодолажского ОТГ (тренер - Тындык С.М.), Малиновского ОТГ (тренер - Наточий М.С.), Центра детского и юношеского творчества №2 города Харькова (тренер - Подрезова В .С.).

Среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ победили спортсмены ДЮСШ №3 (тренер - Уфимцева Е.С.).

Победители и призеры соревнований награждены грамотами коммунального учреждения «Харьковская областная станция юных туристов» Харьковского областного совета.

 

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  лыжи, ориентир, харьков, лесопарк, лыжня, традиция, награда
 
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