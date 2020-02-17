Главная Новости Спорт В Харьков на всеукраинский турнир съехались самые перспективные молодые футболисты
17.02.2020  14:24   

В Харьков на всеукраинский турнир съехались самые перспективные молодые футболисты

С 17 по двадцатое февраля в Харькове состоится всеукраинский турнир на призы Металлиста среди игроков 2007 года рождения.


://metalist1925.com/

Всего за победу будут соревноваться 6 команд, которые сыграют однокруговой турнир. Таким образом, каждый из команд проведет по пять поединков.

Участие в турнире примут:

  • "Полесье" (Житомир),
  • "Барса" (Сумы),
  • "Шахтер" (Донецк),
  • "Ворскла" (Полтава),
  • харьковские "Металлист 1925" и "Академия футбола".


В матче-открытии турнира "Металлист 1925" уверенно одолел земляков из "Академии футбола". Подопечные Андрея Коваля и Владислава Зайчука забили четыре мяча в ворота соперника.

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, турнир, победа
 
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