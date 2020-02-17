17.02.2020 14:24

В Харьков на всеукраинский турнир съехались самые перспективные молодые футболисты

С 17 по двадцатое февраля в Харькове состоится всеукраинский турнир на призы Металлиста среди игроков 2007 года рождения.



://metalist1925.com/

Всего за победу будут соревноваться 6 команд, которые сыграют однокруговой турнир. Таким образом, каждый из команд проведет по пять поединков.



Участие в турнире примут:

"Полесье" (Житомир),

"Барса" (Сумы),

"Шахтер" (Донецк),

"Ворскла" (Полтава),

харьковские "Металлист 1925" и "Академия футбола".



В матче-открытии турнира "Металлист 1925" уверенно одолел земляков из "Академии футбола". Подопечные Андрея Коваля и Владислава Зайчука забили четыре мяча в ворота соперника.