В Харьков на всеукраинский турнир съехались самые перспективные молодые футболисты

С 17 по двадцатое февраля в Харькове состоится всеукраинский турнир на призы Металлиста среди игроков 2007 года рождения.
Всего за победу будут соревноваться 6 команд, которые сыграют однокруговой турнир. Таким образом, каждый из команд проведет по пять поединков.
Участие в турнире примут:
В матче-открытии турнира "Металлист 1925" уверенно одолел земляков из "Академии футбола". Подопечные Андрея Коваля и Владислава Зайчука забили четыре мяча в ворота соперника.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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