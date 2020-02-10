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10.02.2020  17:22   

Харьковчанки выиграли домашний чемпионат по артистического плавания (ВИДЕО)

Сольные и комбинированные выступления, а также раздел «хайлайт» - не являются олимпийскими. В одиночной программе нет синхрона, но сам факт участия в этой номинации говорит о многом.


// objectiv.tv

Победила в сольной номинации харьковчанка Марта Федина. Она в дуэте с Анастасией Савчук и в составе группы имеет олимпийскую лицензию. Считает, что выполнять танец в воде без партнерш, - гораздо сложнее.

В общем харьковские пловчини победили во всех видах, в которых участвовали. В том числе, - соревновании комбинированных групп. В них главное - раскрытие темы композиции.

Самым молодым видом в групповом артистическом плавании является «хайлайт». Его особенность - в акробатических элементах и ​​большей разрешенной количества поддержек. По мнению исполнителей, это - кандидат на получение олимпийского статуса.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  плавание, композиция, харьков, артист, поддержка
 
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