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10.02.2020  15:38   

Команда міськради успішно виступила у «Битві корпорацій»

Змагання з боулінгу в рамках першого етапу Весняного кубка «Битви корпорацій» пройшли на вихідних у Харкові.


// city.kharkov.ua

У них взяли участь 17 команд. За підсумками фінальних змагань, куди вийшли всього 6 компаній, перемогу здобули представники «Альфа-Банку». Срібним призером у турнірі з боулінгу стала команда Харківської міської ради, 3-тє місце посіла компанія «Алло». Зазначимо, у складі команди міськради виступили Роман Нехорошков, Іван Усачов, Євген Зайцев, Євген Маліков, Катерина Саваткова та Марина Слобожан.

Кращий результат у жіночому розряді продемонструвала Юлія Нестеренко - 155 очок. У чоловіків кращим став Володимир Удод - 238 балів.

З результатами змагань можна ознайомитись тут.

Також можна ознайомитися з фотозвітом фінальних змагань.

Нагадаємо, що V сезон турніру «Битва корпорацій» традиційно складатиметься з двох кубків - Весняного та Осіннього, в кожному з яких - по п'ять видів спорту. Зокрема, Весняний кубок включає: боулінг, бадмінтон, дартс, лазертаг та пляжний волейбол.

Источник:   ХМР
 Тэги:  битва корпораций, харьков
 
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