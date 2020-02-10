Команда міськради успішно виступила у «Битві корпорацій»

Змагання з боулінгу в рамках першого етапу Весняного кубка «Битви корпорацій» пройшли на вихідних у Харкові.
У них взяли участь 17 команд. За підсумками фінальних змагань, куди вийшли всього 6 компаній, перемогу здобули представники «Альфа-Банку». Срібним призером у турнірі з боулінгу стала команда Харківської міської ради, 3-тє місце посіла компанія «Алло». Зазначимо, у складі команди міськради виступили Роман Нехорошков, Іван Усачов, Євген Зайцев, Євген Маліков, Катерина Саваткова та Марина Слобожан.
Кращий результат у жіночому розряді продемонструвала Юлія Нестеренко - 155 очок. У чоловіків кращим став Володимир Удод - 238 балів.
З результатами змагань можна ознайомитись тут.
Також можна ознайомитися з фотозвітом фінальних змагань.
Нагадаємо, що V сезон турніру «Битва корпорацій» традиційно складатиметься з двох кубків - Весняного та Осіннього, в кожному з яких - по п'ять видів спорту. Зокрема, Весняний кубок включає: боулінг, бадмінтон, дартс, лазертаг та пляжний волейбол.
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