30.01.2020 16:36

Геннадій Кернес зустрівся з чемпіоном світу з боїв без правил (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 30 січня, зустрівся з чемпіоном світу з ММА серед любителів і професіоналів 2019 року Денисом Бондарем.



// city.kharkov.ua

Минулий рік став для харків'янина двічі вдалим. 2 листопада 2019 року на міжнародному турнірі в Харкові спортсмен став володарем пояса чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 60 кг, перемігши суперника з Бразилії. Уже за два тижні після цього Денис знову здобув перемогу - на чемпіонаті світу з ММА серед любителів, який проходив у Сінгапурі. Провівши шість поєдинків, харків'янин завоював вже друге звання чемпіона.

Сьогодні своїми успіхами Денис Бондар поділився з міським головою Геннадієм Кернесом. Спортсмен зазначив, що змішаними єдиноборствами займається вже 8 років і останні 2,5 року присвятив боротьбі за пояс чемпіона.



«Мій тренер Віталій Канівець і близькі люди дуже підтримували мене в цьому. Тренер багато в мене вклав, і я хотів показати, що всі ці зусилля були не дарма. Коли я став чемпіоном в Сінгапурі, так вийшло, що тренера не було поруч, Віталій знаходився в цей час у Харкові, я йому зателефонував і повідомив цю радісну новину. Я був шалено щасливий, що, бувши простим хлопцем з Харкова, досяг цієї перемоги і у мене все вийшло», - підкреслив Денис Бондар.



У свою чергу Геннадій Кернес зазначив, що розвиток спорту і підтримка талановитих спортсменів - сьогодні пріоритетне завдання міської влади.



«Ви бачите, що в місті активно встановлюються нові спортивні майданчики. Окрему увагу ми приділяємо клубам з єдиноборств. Я сам був в одному з таких і бачив, як у вихованців горять очі на тренуваннях, вони хочуть скоріше стати в спаринг. Я думаю, було б дуже цікаво нашим юним спортсменам зустрітися з чемпіоном. Щоб діти могли поспілкуватися з Денисом, розпитати його про шлях до нагород і потримати у руках цей пояс. Така зустріч стане для них стимулом досягати ще вищих результатів», - зазначив Геннадій Кернес.





Ініціативу мера спортсмен з радістю підтримав і сказав, що готовий зустрітися з хлопцями вже найближчим часом.



Зазначимо, що тиждень тому на тренуваннях Денис травмував ногу і зараз займається відновленням здоров'я. Каже, через два тижні буде знову «в строю». У найближчих планах спортсмена - захистити пояс чемпіона і взяти участь у чемпіонаті світу з ММА у Катарі.