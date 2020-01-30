30.01.2020 15:25

Харьковское Динамо дома крупно уступило Белому Барсу

28 января, в рамках 32 тура регулярного чемпионата – УХЛ – Пари-Матч встречались МХК «Динамо» и ХК «Белый Барс».



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Матч команды начали с череды удалений, одно из которых стало результативным для «Белого Барса» – счёт в матче открыл Сергей Бабинец, прошив Михаила Шевчука после передачи Романа Благого. Дальше события развивались по сценарию белоцерковцев, а «динамовцы» только изредка выезжали в контратаки, которые нейтрализовывал Кирилл Кучер. Таким образом, до конца первого периода «барсы», усилиями Середницкого, Куцевича и Бабинца (большинство), забросили в ворота харьковчан еще три шайбы, завладев более чем комфортным преимуществом.

Новичок МХК «Динамо» Ринат Дурдыев, отметившийся голом в ворота “Белого Барса”, прокомментировал результат поединка 32 тура УХЛ – Пари-Матч.

«Были шансы зацепиться за положительный результат. Нас сломали удаления в первом периоде, мы много пропустили в меньшинстве. Могли сыграть лучше, всегда можно сыграть лучше, но так получилось.

Было тяжело, но мы старались, бились до конца как могли. Оба вратари молодцы, выручали нас, но мы не смогли ничем помочь поэтому…

На следующие два матча настрой боевой. Нам без разницы чемпион или не чемпион. Будем показывать свою игру, все, что умеем, играть в полную силу. Надеемся что-нибудь получится, будем настраиваться, по другому никак».

Во втором периоде «динамовцы» собрались с силами, с намерением не пропускать и начинать отыгрывать пропущенные шайбы. На экваторе поединка это дало свои первые плоды – дебютную шайбу в составе «Динамо» забросил экс-игрок «Белого Барса» Ринат Дурдыев. Однако еще до конца второй двадцатиминутки белоцерковцы забросили еще дважды, оторвавшись от противника на 5 шайб, – сначала отличился Никита Лесников, а потом третью для себя шайбу забросил Сергей Бабинец.

В заключительном отрезке встречи “динамовцы” заметно устали, а белоцерковцы не переставали пользоваться положением своего противника, раз за разом увеличивая счёт на табло. Таким образом, до конца встречи «Белый Барс» забросил в ворота хозяев еще 6 шайб, разгромив своего оппонента. Еще раз ответить противнику МХК «Динамо» смог лишь под конец поединка, когда Михаил Геворкян во второй раз прошил Кирилла Кучера, установив окончательный счёт 2:12.

Отметим, что Сергей Бабинец по ходу матча оформил покер, а Никита Лесников записал на свой счёт хет-трик. Также стоит упомянуть, что ассистентский пента-трик в активе Романа Благого, а еще три передачи отдал Владимир Алексюк.